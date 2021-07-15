Дело "Роттердам+": заводи Коломойського знову оскаржують закриття справи

Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів Ігоря Коломойського, а також Центр протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна знову подали позови з проханням скасувати рішення про закриття справи "Роттердам+" через відсутність в ньому складу злочину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозапис на офіційному каналі суду, який відбувся в четвер, 15 липня.
Слідча суддя Катерина Широка на початку засідання повідомила, що позивач подав заяву про відвід судді. Через це розгляд справи призупинено до вирішення питання про відвід.
Заявники після призначення розгляду справи про відвід не з'явилися в суд, по суті проігнорувавши засідання, яке відбулося за їх ж ініціативою. Засідання призначене на п'ятницю, 16 липня.
На думку адвокатів, це нетипова заява, коли сторони діють в загальних інтересах з НАБУ, не довіряють ВАКСу, з яким з моменту створення антикорупційної системи практично завжди було повне взаєморозуміння.
На даний момент аналогічну справу розглядає інша суддя ВАКС за заявою, поданою в один день представниками лояльних до НАБУ ЦПК Віталія Шабуніна та Запорізького заводу феросплавів Коломойського.
Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено більше 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.