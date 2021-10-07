Дело Роттердам+: в суде истца начала защищать бывшая сторонница законности формулы

Экс-государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская защищает интересы Виктора Чумака в деле по Роттердам+, тем самым поддерживая идею о преступности формулы. При этом 6 лет назад Загребельская голосовала за эту же формулу, находясь на должности в АМКУ.

Она напомнила, что 29 июня 2015 года указом президента Петра Порошенко Агию Загребельскую было назначено государственной уполномоченной Антимонопольного комитета Украины, а уже 17 сентября она подписалась под документом, в котором поддержала принятие формулы Роттердам+.

"Спустя почти два года года 24 марта 2017 года было возбуждено уголовное дело по обращению депутата Чумака от 21 февраля 2017 года. На тот момент уполномоченная АМКУ Загребельская не поддерживала Чумака, как не поддерживала его вплоть до своего увольнения уже новым президентом в июле 2019 года. За все это время детективы НАБУ не смогли найти ни пострадавших от действия формулы, ни убытков, ни хоть какой-то базы, чтобы передать дело в суд. За что ещё год назад прокуроры САП закрыли дело. Уже в четвёртый раз Чумак, детективы и группа поддержки Коломойского в лице ферросплавов пытаются это дело воскресить через суд. Но пока могут обеспечить только процесс, а не результат. И вот уже в августе 2021 года, будучи уволенной Владимиром Зеленским, Агия Загребельская выступила адвокатом в интересах Виктора Чумака в суде против закрытия дела Роттердам+. Та самая Агия, которая 6 лет назад поставила свою подпись под формулой. Если бы кто-то имел долгую память и анализировал происходящее, то Загребельская в глазах общества была бы унтерофицерской вдовой, которая сама себя высекла. Но во времена, когда один скандал сменяется молниеносно другим, память у народа короткая", - отметила адвокат.

Действительно, основанием для разработки Положения НКРЕКП стали Рекомендации АМКУ от 17 сентября 2015. Решения АМКУ принимаются на его заседаниях путем голосования Председателем Комитета и 8 государственными уполномоченными. Агия Загребельская как государственный уполномоченный голосовала за принятие решения АМКУ о предоставлении рекомендаций НКРЕКП по разработке порядка, принятие которого является предметом настоящего уголовного расследования.

После этого, уже 24.02.2016 года АМКУ утвердил финальную версию Постановления НКРЕКП.