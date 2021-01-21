ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дело "Роттердам+" повторно закрыто

Автор: РБК-Украина

Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла дело "Роттердам+".

Об это сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в официальном Telegram-канале.

"Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+", - говорится в сообщении.

"После четырех лет расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет Украины, суды разных инстанций, десятки украинских и зарубежных экспертов не нашли в принципе определения цены энергетического угля, утвержденном НКРЭКУ, признаков правонарушения", - прокомментировала адвокат по делу Наталья Дригваль.

Самые читаемые новости

Дело "Роттердам+" первый раз было закрыто 27 августа 2020 г.

Вскоре это решение поддержал Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд. Решение суда о законности закрытия этого дела вступило в законную силу 17 ноября 2020 г.

Однако по иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского суд обязал продолжить расследование.

Расследование дела "Роттердам+" длилось с марта 2017 г. Следствие не смогло установить преступления и вреда от действия формулы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАБУРоттердам+Суд