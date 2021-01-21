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Справу "Роттердам+" повторно закрито

Автор: РБК-Україна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура знову закрила справу "Роттердам+".

Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро в офіційному Telegram-каналі.

"Прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+", - йдеться в повідомленні.

"Після чотирьох років розслідування Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд, Антимонопольний комітет України, суди різних інстанцій, десятки українських та закордонних експертів не знайшли в принципі визначення ціни енергетичного вугілля, затвердженому НКРЕКП, ознак правопорушення", - прокоментувала адвокат по справі Наталія Дригваль

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Справу "Роттердам+" перший раз було закрито 27 серпня 2020 р.

Незабаром це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд. Рішення суду про законність закриття цієї справи вступило в законну силу 17 листопада 2020 р.

Проте за позовом Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського суд зобов'язав продовжити розслідування.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 р. Слідство не змогло встановити злочину і шкоди від дії формули.

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