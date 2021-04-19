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Дело "Роттердам+" обречено на закрытие из-за бездоказательности, - Вовк

Автор: РБК-Украина

Дело "Роттердам+" ждет очередное закрытие из-за отсутствия в нем никаких доказательств совершения преступления.

Об этом заявил бывший подозреваемый по этому делу, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в Facebook.

"На минувшей неделе САП своим решением в третий раз закрыло дело "Роттердам+", а сегодня вышли новости об очередной отмене закрытия дела. Но пусть не радуются - дело осталось бездоказательным, бесперспективным и политическим. А потому его будет ждать столько закрытий, сколько понадобится для полной победы", - заявил Вовк.

По его словам, решение замглавы САП Максима Грищука отменить постановление прокурора о закрытии дела должно получить юридическую оценку.

"Отмена закрытия руками и.о. руководителя САП Грищука еще будут изучать юристы, но очевидным является неудержимое желание НАБУ держать дело "живым" - сегодня 6 годовщина работы господина Сытника на должности директора НАБУ и 2/3 из них он посвятил этому PR-шоу при поддержке Коломойского", - добавил Вовк.

Напомним, 9 апреля САП третий раз закрыла дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Высший антикоррупционный суд трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

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Новости Украины Дмитрий ВовкРоттердам+
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