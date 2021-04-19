Дело "Роттердам+" обречено на закрытие из-за бездоказательности, - Вовк

Об этом заявил бывший подозреваемый по этому делу, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в Facebook.

"На минувшей неделе САП своим решением в третий раз закрыло дело "Роттердам+", а сегодня вышли новости об очередной отмене закрытия дела. Но пусть не радуются - дело осталось бездоказательным, бесперспективным и политическим. А потому его будет ждать столько закрытий, сколько понадобится для полной победы", - заявил Вовк.

По его словам, решение замглавы САП Максима Грищука отменить постановление прокурора о закрытии дела должно получить юридическую оценку.

"Отмена закрытия руками и.о. руководителя САП Грищука еще будут изучать юристы, но очевидным является неудержимое желание НАБУ держать дело "живым" - сегодня 6 годовщина работы господина Сытника на должности директора НАБУ и 2/3 из них он посвятил этому PR-шоу при поддержке Коломойского", - добавил Вовк.