Дело "Роттердам+": как "Амстердам+" разваливает расследование НАБУ и САП по углю

Назар Холодницкий и Артем Сытник (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Скоро год, как в Украине работает новый рынок электроэнергии, после которого перестала действовать формула "Роттердам+". На ее основании рассчитывалась цена угля в тарифе тепловой генерации.

За несколько лет эта формула с подачи отдельных политиков стала неким "символом коррупции". На критике "Роттердам+" строила избирательную кампанию и нынешняя партия власти. Однако НАБУ и САП, больше трех лет расследовавшие это дело, так и не смогли найти в формуле следы злоупотреблений и якобы сверхприбылей энергокомпаний.

Вдобавок Кабмин изменил формулу цены на газ, решив пойти примерно по тому же пути, как и НКРЭКУ четыре года назад, и привязал стоимость голубого топлива к котировкам европейской биржи.

Подробнее о том, чем отличаются "угольная" формула от "газовой" и почему застопорилось расследование НАБУ и САП – в материале РБК-Украина.

В январе 2020 года правительство, назначенное нынешней властью, приняло формулу "Амстердам+", но уже не для угля, а для газа. Кабмин привязал стоимость газа к средней цене на топливо на Нидерландском хабе TTF на бирже Powernext/EEX.

По этой методике средняя арифметическая цена газа вычисляется из котировок за 22 календарных дня в месяц поставки. После чего к полученной сумме добавляется маржа поставщика (у "Нафтогаза" – 1,917%), стоимость доставки в Украину (включая плату за вход и затраты на транспортировку по Украине), НДС (20%) и тариф газбыта (2,5%).

Вводя эту методику, на тот момент премьер-министр Алексей Гончарук уверял, что это конкурентный механизм ценообразования на газ, в то время как ранее тарифы регулировались государством "вручную".

"Это будет прозрачная формула, по которой цена будет рассчитываться ежемесячно и отражать текущую ситуацию на рынке", – говорили в январе в Минэкоенерго. С подобной риторикой выступали и авторы "Роттердам+", вводя эту формулу в 2016 году.

Справка: "Роттердам+" – это методика формирования цены на уголь для производства электроэнергии тепловыми электростанциями. Методику утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно решению комиссии, стоимость угля рассчитывалась по формуле "цена угля в портах Амстердам-​​Роттердам-​​Антверпен плюс стоимость его доставки в Украину". На этот шаг пришлось пойти после того, как Украина из-за агрессии РФ на Донбассе потеряла доступ к шахтам, на которых добывается антрацитовый уголь, и начала закупать его на бирже в Нидерландах.

Цена добываемого в Украине угля также рассчитывалась на основе импортного паритета. После введения рынка электроэнергии с 1 июля формула перестала действовать. Но, по оценкам отраслевых экспертов, если бы эта методика продолжила применяться, то стоимость угля, как импортного, так и добываемого в Украине, в 2019 году была бы дешевле, чем она оказалась по факту.

Уже больше трех лет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует действия членов НКРЭКУ, которые эту формулу утвердили. В октябре 2018 года директор НАБУ Артем Сытник заявил со ссылкой на отчет неких экспертов, которые делали анализ формулы, что методика была применена необоснованно.

А в августе прошлого года детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-главе регулятора Дмитрию Вовку, который ныне находится не в Украине, и Владимиру Бутовскому, который занимал должность начальника отдела управления энергорынка Нацкомиссии.

В Бюро настаивают, что Вовк принял необоснованный регуляторный акт – ту самую формулу, и якобы этим создал условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок, что нанесло государству ущерб на 18,9 млрд гривен.

Впрочем, по мнению экспертов, если бы у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры действительно были весомые доказательства злоупотреблений, они уже давно завершили расследование.

Пока же, как отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, принцип импортного паритета, на котором базировалась формула, является европейской практикой.

Более того, уже в начале этого года сам Артем Сытник признал, что принятая правительством формула расчета цены на газ с привязкой к хабу TFF ("Амстердам +") похожа с формулой "Роттердам+".

В обеих формулах в качестве базовой цены действительно используются европейские цены на рынке в Нидерландах (TTF/ARA). Кроме того, обе формулы включают полные расходы на транспортировку как до Украины, так и по территории Украины, а также расходы на перевалку (в газовой отрасли аналогом является плата за вход в ГТС Украины).

Единственным отличием между формулой на уголь "Роттердам+" и формулой на газ "TTF+" является то, что формула на уголь никоим образом не влияла на цену для населения, а относилась к формированию прогнозных тарифов для промышленности.

Тогда как новая формула на газ "TTF+" затрагивает исключительно размер платежки для простых граждан. Помимо этого еще одним элементом новой формулы на газ является включение маржи НАК "Нафтогаз" – 1,917%.

Принимая во внимание, что формулы похожи, очень вероятно, что сам по себе факт утверждения "Амстердам+" повлияет на ход следствия НАБУ и САП по "Роттердам+", которое последнее время откровенно затягивается.

Еще в конце прошлого года адвокат Вовка Ирина Одинец заявила, что экспертиза по делу о "Роттердам+, которую проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков. И якобы именно поэтому САП скрывает результаты от суда, уверяла адвокат.

Сторона защиты настаивает, что все разумные сроки для расследования уже давно пройдены. По мнению самого Вовка, которого САП и НАБУ считают ключевым звеном в этом расследовании, оба ведомства избегают передачи материалов и рассмотрения дела в суде, поскольку "осознают хлипкость "доказательной" базы".

Учитывая, что правоохранительные органы так и не представили весомых фактов и улик по делу "Роттердам+", не исключено, что дело может быть закрыто уже в обозримой перспективе. Если, конечно, власти и силовики не станут пиариться на этой теме, не имея весомых успехов в борьбе с коррупцией по другим громким кейсам.

Либо же, учитывая схожесть газовой и угольной формул, НАБУ и САП придется открыть дело относительно "TTF+" после многолетнего изучения материалов дела и прекращения действия формулы, если это, конечно, будет на тот момент выгодно власти.