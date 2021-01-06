ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дело рекордной взятки: суд продлил обязанности двум подозреваемым

Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил обязанности, возложенные на экс-первого заместителя начальника Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и бывшую руководительницу организационного департамента Государственной фискальной службы Елену Мазурову. Их подозревают по делу рекордной взятки.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Следственная судья не удовлетворила ходатайство защиты об изменении подозреваемому меры пресечения.

"Во вторник, 5 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-первого заместителя начальника Государственной налоговой службы в Киеве и бывшую руководительницу организационного департамента Государственной фискальной службы", - говорится в сообщении.

Ранее НАБУ обвинило Офис генпрокурора в попытке защитить экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского от ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление. Речь идет о деле рекордной взятки.

Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск Злочевского.

Отметим, что Злочевскому объявили подозрение в деле о рекордной взятке.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины взяткаНАБУСАП