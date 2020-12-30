Дело о рекордной взятке забрали у НАБУ

Печерский районный суд Киева обязал генпрокурора Ирину Венедиктову сменить подследственность дела о рекордной взятке в истории Украины. Таким образом, дело заберут у Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении на странице НАБУ в Facebook.

Сообщается, что суд удовлетворил жалобу защиты и обязал определить новую подследственность дела о попытке подкупа руководства НАБУ и САП за 5 млн долларов. Отметим, следствие утверждает, что за эту взятку антикоррупционные органы должны были закрыть дело экс-министра экологии Николая Злочевского.

Также сообщается, что расследование завершили еще в начале декабря и после ознакомления с материалами дело должно поступить в Высший антикоррупционный суд. НАБУ утверждает, что Печерский суд принял решение без участия прокурора САП, а текста нет ни в прокуратуре, ни в реестре.

САП уже обжаловала решение в Апелляционной палате ВАКС, дело назначено к апелляционному рассмотрению. Бюро настаивает, что решение Печерского незаконно, поскольку запрещено передавать дела НАБУ другим органам.

Напомним, в деле о рекордной взятке помимо Злочевского есть еще три фигуранта - первый заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича и экс-глава одного из департаментов Фискальной службы Елена Мазурова.

В июне НАБУ и САП раскрыли взятку в 5 млн долларов, которая предназначалась для тогдашнего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.