Дело о растрате средств на одном из облгазов направлено в антикоррупционный суд

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Расследование приведенных фактов осуществлялось с апреля 2019 года

Расследование факта растраты 8,6 млн гривен дочернего предприятия "Центргаз", входящий в состав ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины"), завершено. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кроме того, сообщается, что 19 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении бывшего руководителя предприятия прокуроры САП направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому инкриминируют присвоение, растрата и завладение имущества путем злоупотребления служебным положением.

"Следствие установило, что экс-руководитель накануне увольнения с занимаемой должности, летом 2017 года, заключил договор на закупке возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа за 9,035 млн грн в коммерческой компании на обременительных для "Центргаза" условиях. По этому договору "Центргаз" должен осуществить полную предоплату или в другом случае продавец освобождался от поставки, а ГП обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа. Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель "Центргаза" распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщается, таким образом подозреваемый совершил растрату средств предприятия, ведь газ при таких условиях "Центргаз" не получило.

Напомним, ранее в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения государственных средств из местного бюджета. Депутаты одного из поселковых советов вместе с руководством местного коммунального предприятия в течение последних нескольких лет при начислении заработной платы списывали бюджетные средства на счета подставных лиц.