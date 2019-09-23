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Справу щодо розтрати коштів на одному з облгазів скеровано до антикорупційного суду

Новини » Політика    23.09.2019 - 10:56
Справу щодо розтрати коштів на одному з облгазів скеровано до антикорупційного суду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розслідування наведених фактів здійснювалося з квітня 2019 року

Розслідування факту розтрати 8,6 млн гривень дочірнього підприємства "Центргаз", що входить до складу ВАТ "Кіровоградгаз" (51% акцій належать НАК "Нафтогаз України"), завершено. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Крім того, повідомляється, що 19 вересня 2019 року обвинувальний акт стосовно колишнього керівника підприємства прокурори САП скерували до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Обвинуваченому інкримінують привласнення, розтрата та заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем.

"Слідство встановило, що екскерівник напередодні звільнення з займаної посади, влітку 2017 року, уклав договір на закупівлю очолюваним ним підприємством 1,3 млн куб. м газу за 9,035 млн грн у комерційної компанії на обтяжливих для "Центргазу" умовах. За цим договором "Центргаз" мав здійснити повну передоплату або в іншому разі продавець звільнявся від поставки, а ДП зобов’язувалося сплатити штраф у розмірі 100% вартості газу. Будучи обізнаним із цими умовами, екскерівник "Центргазу" розпорядився перерахувати постачальнику газу лише частину суми у розмірі 8,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, таким чином підозрюваний здійснив розтрату коштів підприємства, адже газ за таких умов "Центргаз" не отримало.

Нагадаємо, раніше в Одеській області Служба безпеки України викрила механізм розкрадання державних коштів із місцевого бюджету. Депутати однієї з селищних рад разом з керівництвом місцевого комунального підприємства протягом останніх декількох років при нарахуванні заробітної плати списували бюджетні кошти на рахунки підставних осіб.

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