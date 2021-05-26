Дело против НГЗ на 9 млрд: адвокаты обвинили активистов в фиктивных документах

Во время судебного заседания по делу Николаевского глиноземного завода (НГЗ), активисты "Стоп шлам" не смогли предъявить суду оригиналы документов с подписями пострадавших, а предоставленные электронные копии имеют все признаки фиктивности.

"В судебном заседании по ходатайству истца было проведено исследование электронных письменных доказательств документов, которые находятся на дисках, предоставленных ОО "Стоп шлам". В ходе осмотра электронных копий заявлений 1279 ассоциированных членов ОО "Стоп Шлам" о вступлении в организацию, были установлены факты, которые свидетельствуют о недостоверности указанных копий, внесение в них заведомо неправдивой информации и возможной их подделки", - заявил Владимир Ващенко, отметив, что такие действия активистов имеют признаки мошенничества.

Сторона защиты "Стоп шлам" не стала пояснять суду, в чем причина несоответствия в документах, а также оставила без комментариев факты, что многих из подписантов невозможно найти либо они не существуют, а реальные люди часто не знают, что от их имени подан иск на 9 млрд грн.

В свою очередь, судья Ирина Боброва отклонила иск адвоката НГЗ.