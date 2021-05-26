Справа проти НГЗ на 9 млрд: адвокати звинуватили активістів у фіктивних документах

"В судовому засіданні за клопотанням позивача було проведено дослідження електронних письмових доказів документів, які знаходяться на дисках, наданих ГО "Стоп шлам". В ході огляду електронних копій заяв 1279 асоційованих членів ГО "Стоп Шлам" про вступ до організації, були встановлені факти, які свідчать про недостовірність зазначених копій, внесення до них завідомо неправдивої інформації та можливої їх підробки", - заявив Володимир Ващенко, зазначивши, що такі дії активістів мають ознаки шахрайства.

Сторона захисту "Стоп шлам" не стала пояснювати суду, в чому причина невідповідності в документах, а також залишила без коментарів факти, що багатьох з підписантів неможливо знайти або вони не існують, а реальні люди часто не знають, що від їх імені подано позов на 9 млрд грн.

Своєю чергою, суддя Ірина Боброва відхилила позов адвоката НГЗ.