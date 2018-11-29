Дело напавших на Барну автомайдановцев рассмотрят почти через 4 месяца

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Печерском районном суде города Киева должно начаться первое судебное заседание по делу

Заседание по делу против 3-х автомайдановцев, которые бросили в депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барну 3 куриных яйца, перенесли на 19 марта 2019 года. Об этом в комментарии журналистам сообщил адвокат Роман Маселко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, судья Смик внезапно ушла "в отгул".

"Дело перенесли на 19 марта 2019 года на 12:00. Следователь по делу прямо говорит, что это указание прокурора. Заявления Барны не было, но впоследствии его допросили. Барна не проходил никакой экспертизы. Мы будем требовать возбуждения уголовного производства против самого прокурора. Потому мы считаем, что это акт преследования автомайдановцев", - сказал он.

Фото: Печерский суд Киева (РБК-Украина)

Так, сегодня в Печерском районном суде города Киева должно начаться первое судебное заседание по делу 3-х автомайдановцев, которые бросили в депутата БПП Олега Барну 3 куриных яйца во время акции под Верховной радой 13 июля 2017 года.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в декабре 2017 года Олегу Барне брызнули в глаза из газового баллончика на акции протеста под зданием генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Начал разговаривать с людьми, журналистами. Некоторые депутаты (Соболев, Парасюк и другие) начали накручивать людей: здесь живут воры, наворовали и прочее. Заметил, что вы как законодатели не имеете права обзывать и обвинять, пока это не установит суд. Подавайте материалы в НАБУ, а не манипулируйте людьми. Начались крики, толкотня, маты, угрозы. В глаза брызнули "черьомухой", - рассказал Барна.