ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дело ПриватБанка: Малюська намерен подать жалобу на судью Вовка

Автор: Олег Черныш

Министр юстиции Денис Малюська намерен просить Высший совет правосудия привлечь к отвественности судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который принял решение по делу ПриватБанка. Против решения этого суда ранее уже выступали в правительстве.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Минюсте.

"Мы будем подавать жалобу на судью Вовка в ВСП", - сказал он.

Жалоба будет подана после ознакомления с полным текстом решения судьи Вовка по делу ПриватБанка.

Самые читаемые новости

Отметим, правительство не соглашается с решением Печерского райсуда Киева о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов. В Министерстве финансов также не согласны с ним.

В Национальном банке заявили, что "продолжат защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков".

Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, у государственному ПриватБанку.

Ранее ПриватБанк заявлял об обнаружении подделки документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьи Суркисов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПриватБанкжалобаСуд