Дело о поставке катеров для ВМС. Чиновник Минобороны признал вину 

Директор департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны, полковник Араптанов был задержан и помещен под стражу в начале июля. С конца октября находился под домашним арестом.

Ему инкриминировалось то, что на своей должности он допустил халатность и позволил произвести закупку у завода "Кузня на Рыбальском" трех десантных катеров "Кентавр". Они, по версии следствия, не отвечают требуемым характеристикам и не могут быть приняты на вооружение Военно-морских сил.

Своими действиями начальник департамента нанес ущерб государству на 444 млн гривен.

Кроме того, Араптанов допустил закупку некачественных антиснайперских комплексов, чем нанес ущерб на 8,7 млн гривен.

Военному чиновнику грозило наказание до семи лет тюрьмы. Но Араптанов полностью признал вину, раскаялся и подписал сделку со следствием.

Учитывая это, а также то, что военный является участником АТО и награжден Орденом Богдана Хмельницкого 3 степени, суд решил приговорить его к условному сроку. Полковник получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2,5 года.

Также отменен домашний арест осужденного.

Другими фигурантами дела о закупке катеров для ВМС являются бывший замминистра обороны, генерал Игорь Павловский и директор "Кузни на Рыбальском" Валерий Шандра.