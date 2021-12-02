Справа про постачання катерів для ВМС. Чиновник Міноборони визнав провину 

Директор департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міністерства оборони, полковник араптанов був затриманий і поміщений під варту на початку липня. З кінця жовтня перебував під домашнім арештом.

Йому інкримінувалося те, що на своїй посаді він допустив недбалість і дозволив провести закупівлю у заводу "Кузня на Рибальському" трьох десантних катерів "Кентавр". Вони, за версією слідства, не відповідають необхідним характеристикам і не можуть бути прийняті на озброєння Військово-Морських сил.

Своїми діями начальник департаменту завдав збитків державі на 444 млн гривень.

Крім того, Араптанов допустив закупівлю неякісних антиснайперських комплексів, чим завдав збитків на 8,7 млн гривень.

Військовому чиновнику загрожувало покарання до семи років в'язниці. Але Араптанов повністю визнав провину, розкаявся і підписав угоду зі слідством.

Враховуючи це, а також те, що військовий є учасником АТО і нагороджений Орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня, суд вирішив засудити його до умовного терміну. Полковник отримав 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2,5 року.

Також скасовано домашній арешт засудженого.

Іншими фігурантами справи про закупівлю катерів для ВМС є колишній заступник Міністра оборони, генерал Ігор Павловський і директор "кузні на Рибальському" Валерій Шандра.