Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения

"В базе (суда, - ред.) информации о поступлении такого ходатайства нет", - сообщил он.

Ранее источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что 24 декабря Офис генерального прокурора согласовал ходатайство в суд о применении к Порошенко меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

Кроме того, источник сообщил, что 24 декабря Печерский суд дал разрешение на задержание Порошенко для доставки на судебное заседание. Пресс-секретарь отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Потому что это закрытое судебное заседание, это тайна досудебного расследования и пусть эти вопросы разглашает следователь, так как он руководит этими процессами", - объяснил Чергавый.