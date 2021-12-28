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Справа Порошенка: Печерський суд не отримував клопотання про запобіжний захід

Автор: Олег Черниш

Печерський районний суд Києва не отримував клопотання правоохоронних органів про запобіжний захід щодо народного депутата Петра Порошенка. Станом на 12:30 вівторка клопотання до суду передано не було.

Про це РБК-Україна сказав прес-секретар суду Віталій Чергавий.

"У базі (суду, - ред.) інформації про надходження такого клопотання немає", - повідомив він.

Раніше джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що 24 грудня Офіс генерального прокурора погодив клопотання до суду про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд гривень.

Крім того, джерело повідомило, що 24 грудня Печерський суд дав дозвіл на затримання Порошенка для доставки на судове засідання. Прес-секретар відмовився підтвердити або спростувати цю інформацію.

"Тому що це закрите судове засідання, це таємниця досудового розслідування і нехай ці питання розголошує слідчий, так як він керує цими процесами", - пояснив Чергавий.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили Порошенку підозру у державній зраді у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО. В результаті реалізації незаконної схеми, за даними правоохоронців, терористи з "Л/ДНР" були профінансовані на 200 млн гривень.

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Петро Порошенко