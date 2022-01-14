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Дело Порошенко: в ГБР надеются, что он самостоятельно явится в суд

Автор: Илона Свиридова

Государственное бюро расследований надеется, что бывший президент Петро Порошенко самостоятельно явится на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Ожидается, что он вернется в Украину 17 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян.

"Сторона обвинения будет делать все необходимое, но в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального Кодекса. ГБР, конечно, надеется, что Порошенко - ответственный политик и гражданин - выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суда", - отметила она.

Напомним, Порошенко подозревается в госизмене и содействию террористическим организациям "ЛДНР". Следствие полагает, что он на посту президента в 2014-2015 годах в сговоре с другими чиновниками обеспечивал финансирование "ЛДНР" за контрабандные поставки угля с оккупированного Донбасса.

В данном деле также фигурируют нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра, которого недавно отпустили под домашний арест.

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Петр Порошенкогосизмена