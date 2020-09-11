Дело полицейских Кагарлыка передадут в ближайшее время в суд, - ГБР

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил, что почти все экспертизы, назначенные по делу полицейских Кагарлыка завершены. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

Об этом Александр Соколов сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, во время расследования преступлений, совершенных полицейскими в Кагарлыке, правоохранители установили еще несколько эпизодов, к которым причастны эти полицейские.

"Дело было продлено не потому, что, как говорят некоторые народные депутаты, мы пытаемся что-то спрятать, затянуть. В этом деле назначены более 57 экспертиз, почти 90% из них уже выполнены. Мы ждем окончания проведения экспертиз", - сказал Соколов.

Напомним, в конце мая этого года полицейских обвинили в изнасиловании женщины в отделении Кагарлыка, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. Задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

В результате скандала отделение полиции Кагарлыка расформировали.

Также РБК-Украина писало, что арестованые по подозрению в причастности к изнасилованию в Кагарлыке полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима отрицают вину.