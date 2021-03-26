Дело о похищении Семинского: Рудьковский рассказал свою версию событий

По его словам, соответствующий разговор произошел во время одной из встреч с Семинским в Вене, уже после появления Семинского в 2015 году.

"Семинский говорит: если ты перепишешь, я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет - у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", - рассказал Рудьковский.

По словам экс-министра, уголовное дело против него связано с прямым вымогательством со стороны Семинского доли в компании "Нефтегаздобыча".

"Я считаю, что то, что меня сделали подозреваемым - это прямое следствие и желание и вымогательство тех 10% или 150 миллионов долларов, которые Семинский хочет получить или с меня, или с компании, или главного акционера, потому что он для себя определил, что он являлся акционером компании", - сказал Рудьковский.

Он подчеркнул, что Семинский работал наемным директором "Нефтегаздобычи", получал высокую заработную плату. Однако, когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.

"Буквально за несколько дней до сделки (о продаже "Нефтегаздобычи", - ред.) у нас пропадает гендиректор, сделка была сорвана и продать компанию мы смогли только значительно позже", - рассказал Рудьковский.