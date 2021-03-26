Справа про викрадення Семінського: Рудьковський розповів свою версію подій

За його словами, відповідна розмова відбулася під час однієї із зустрічей з Семінським у Відні, вже після появи Семінського у 2015 році.

"Семінський каже: якщо ти перепишеш, я піду в прокуратуру, дам свідчення, що ти мене не крав. Справа закриється і все. А якщо ні - у нас в прокуратурі все схоплено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. До тих пір, поки не перепишеш те, що ми хочемо", - розповів Рудьковський.

За словами екс-міністра, кримінальна справа проти нього пов'язана з прямим вимаганням з боку Семінського частки в компанії "Нафтогазвидобування".

"Я вважаю, що те, що мене зробили підозрюваним - це прямий наслідок і бажання і вимагання тих 10% або 150 мільйонів доларів, які Семінський хоче отримати або за мене, або з компанії, або головного акціонера, тому що він для себе визначив, що він був акціонером компанії", - сказав Рудьковський.

Він підкреслив, що Семінський працював найманим директором "Нафтогазвидобування", отримував високу заробітну плату. Однак, коли з'ясувалося, що неефективне управління привело компанію до великих збитків і боргів і її необхідно продати, незадовго до угоди зник.

"Буквально за кілька днів до угоди (про продаж "Нафтогазвидобування", - ред.) у нас пропадає гендиректор, угода була зірвана і продати компанію ми змогли тільки значно пізніше", - розповів Рудьковський.