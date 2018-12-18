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Дело о поджоге Общества венгерской культуры Закарпатья передали в суд

Новости » Общество    18.12.2018 - 16:28
Дело о поджоге Общества венгерской культуры Закарпатья передали в суд
Фото: поджог офиса Общества (zak.gp.gov.ua)

К поджогу причастны трое граждан Украины и один гражданин Молдовы

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора поджога здания "Общества венгерской культуры Закарпатья". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Отмечается, что речь идет о нападении на офис Общества, который произошел 27 февраля этого года в Ужгороде на Православной набережной. Было установлено, что около 3:00 ночи сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое предварительно установил один из преступников. В результате взрыва имущество в офисе было полностью уничтожено.

"В ходе досудебного расследования, установлена и доказана причастность к совершению данного преступления четырех человек, среди которых трое граждане Украины и один - Молдовы", - отметили в прокуратуре.

Добавим, что гражданин Молдовы который также является организатором поджога, объявлен в международный розыск.

По оранизатора и участников поджога возбуждено дело по нескольким уголовным статьям:

  • организация и приготовление к диверсии (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14 и ст. 113 УКУ)
  • террористический акт по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258)
  • организация приобретения, перевозки взрывчатых веществ без разрешения (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263)
  • умышленное повреждение имущества группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 194)
  • пособничество в подделке официального документа (ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 358)
  • использование заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

В прокуратуре также добавили, что сейчас в Ужгородском районном суде находится на рассмотрении обвинительный акт в отношении двух нападавших на офис Общества.

Напомним, как ранее сообщал председатель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль, организатором поджогов Общества венгерской культуры в Ужгороде, которые состоялись 4 и 27 февраля, является житель непризнанной республики Приднестровье, возможно - сотрудник местных "органов".

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