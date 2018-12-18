Справу про підпал Товариства угорської культури Закарпаття передали до суду

До підпалу причетні троє громадян України та один громадянин Молдови
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організатора нападу на будівлю "Товариства угорської культури Закарпаття". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури Закарпатської області.
Зазначається, що йдеться про напад на офіс Товариства, який стався 27 лютого цього року в Ужгороді на Православній набережній. Було встановлено, що близько 3:00 ночі здетонував саморобний вибуховий пристрій, який попередньо встановив один зі злочинців. У результаті вибуху майно в офісі було повністю знищене.
"В ході досудового розслідування, встановлено та доведено причетність до вчинення даного злочину чотирьох осіб, серед яких троє громадяни України та один - Молдови", - зазначили у прокуратурі.
Додамо, що громадянин Молдови який також є організатором підпалу, оголошений в міжнародний розшук.
Щодо оранізатора та учасників підпалу порушено справу за кількома кримінальними статтями:
У прокуратурі також додали, що наразі в Ужгородському районному суді перебуває на розгляді обвинувальний акт стосовно двох нападників на офіс Товариства.
Нагадаємо, як раніше повідомляв голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль, організатором підпалів Товариства угорської культури в Ужгороді, які відбулися 4 та 27 лютого, є житель невизнаної республіки Придністров'я, можливо - співробітник місцевих "органів".