Дело первого украинского пирата направили в суд

Злоумышленнику предъявлены обвинения по:

части 1 статьи 446 - Пиратство

части 5 статьи 27 - Виды соучастников

части 3 статьи 358 - Подделка официальных документов

части 4 статьи 358 - Использование заведомо подложного документа

Суть обвинения

Расследование установило, что в июле 2020 года украинец, использовав невооруженное судно иностранной охранной компании, захватил судно под флагом Маршалловых островов. Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После того, как злоумышленник получил 500 тысяч долларов, он разблокировал работу судна и покинул его.

Кроме того, украинец, чтобы совершить это преступление и трудоустроиться в иностранную охранную компанию, подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу ВСУ.

Подозреваемый задержан. Он взят под стражу без права внести залог.

Фото: украинца впервые задержали за пиратство (gp.gov.ua)