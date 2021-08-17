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Дело первого украинского пирата направили в суд

Автор: Инна Собора

Офис генпрокурора впервые в Украине направил в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту совершения пиратства. Также его обвиняют в подделке официального документа и его использовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по:

  • части 1 статьи 446 - Пиратство
  • части 5 статьи 27 - Виды соучастников
  • части 3 статьи 358 - Подделка официальных документов
  • части 4 статьи 358 - Использование заведомо подложного документа

Суть обвинения

Расследование установило, что в июле 2020 года украинец, использовав невооруженное судно иностранной охранной компании, захватил судно под флагом Маршалловых островов. Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После того, как злоумышленник получил 500 тысяч долларов, он разблокировал работу судна и покинул его.

Кроме того, украинец, чтобы совершить это преступление и трудоустроиться в иностранную охранную компанию, подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу ВСУ.

Подозреваемый задержан. Он взят под стражу без права внести залог.

Фото: украинца впервые задержали за пиратство (gp.gov.ua)

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Генеральная прокуратура Украины