Справу першого українського пірата направили в суд

Зловмиснику пред'явлені звинувачення за:

частиною 1 статті 446 - Піратство

частиною 5 статті 27 - Види співучасників

частиною 3 статті 358 - Підроблення офіційних документів

частиною 4 статті 358 - Використання завідомо підробленого документа

Суть звинувачення

Розслідування встановило, що у липні 2020 року українець, використавши неозброєне судно іноземної охоронної компанії, захопив судно під прапором Маршалових островів. Також він пограбував екіпаж, погрожуючи насильством та застосуванням вогнепальної зброї. Після того, як зловмисник отримав 500 тисяч доларів, він розблокував роботу судна та покинув його.

Крім того, українець, щоб вчинити цей злочин та працевлаштуватися в іноземну охоронну компанію, підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу ЗСУ.

Підозрюваного затримано. Він взятий під варту без права внести заставу.

Фото: українця вперше затримали за піратство (gp.gov.ua)