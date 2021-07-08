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Дело "организатора убийства Захарченко": суд отказался отменить ему подозрение

Новина українською →
Киев, Четверг 08 июля 2021 12:17
Дело "организатора убийства Захарченко": суд отказался отменить ему подозрение Фото: Шевченковский суд Киева (webscreenshot google.com.ua/maps)
Автор: Олег Черныш

Шевченковский районный суд Киева отказался отменить подозрение в незаконном хранении оружия, объявленное бывшему военнослужащему Андрею Байдале (позывной "Швед"). Федеральная служба безопасности России называет его якобы "организатором убийства" главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом РБК-Украина рассказал его адвокат Игорь Волошин.

По его словам, в июне суд рассмотрел жалобы защиты с просьбой отменить подозрение фигурантам дела о незаконном хранении оружия.

"Мы обратились в суд с просьбой отменить эти подозрения, так как они являются необоснованными. Еще не все жалобы рассмотрены, но уже есть первые негативные для нас решения суда об отказе в удовлетворении иска, в том числе и по Байдале", - отметил он.

Также адвокат подчеркнул, что дело против украинских военных, открытое год назад - 8 июля 2020 года - не закрыто, но приостановлено из-за болезни одного из подозреваемых. Всего в данном уголовном производстве, кроме Байдалы, проходят еще 7 бывших украинских военных. Все они находятся на свободе без меры пресечения.

Один из подозреваемых на условиях анонимности рассказал РБК-Украина, что их группа участников АТО действовала под кураторством Главного управления разведки Минобороны и готовилась провести спецоперацию по освобождению украинских пленных из тюрем оккупированного Донецка.

Сотрудники спецназа СБУ 8 июля 2020 года взяли штурмом их базу в Донецкой области и задержали семерых разведчиков. Лидера группы Андрея Байдалу задержали в Киеве 11 июля 2020 года. Он был арестован и находился за решеткой пару недель, пока не вышел под залог.

Всем задержанным предъявлены подозрения в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Также они уволены с военной службы.

Напомним, оккупационные власти так называемой "ДНР" и ФСБ России называли Байдалу якобы внештатным агентом департамента контрразведки СБУ и ГУР Минобороны, а также обвиняли его в "организации убийства" Александра Захарченко.

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оружие Александр Захарченко военные преступления
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