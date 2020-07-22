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СБУ задержала экс-сотрудника, которого боевики обвинили в убийстве Захарченко

Киев, Среда 22 июля 2020 13:04
СБУ задержала экс-сотрудника, которого боевики обвинили в убийстве Захарченко
Фото: Служба безопасности Украины (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Задержан бывший сотрудник контрразведки Андрей Байдала

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника контрразведки Андрея Байдалу (позывной "Швед"). Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

Отметим, ряд изданий 8 июля сообщили об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержании бывшего сотрудника СБУ.

В ответе на запрос РБК-Украина СБУ подтвердила, что задержанный - Андрей Байдала.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале, - ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, - ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в ответе ведомства.

СБУ задержала экс-сотрудника, которого боевики обвинили в убийстве Захарченко

Фото: ответ СБУ

СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.

Примечательно, что в июне 2019 российские СМИ распространили информацию о том, что боевики так называемой "Донецкой народной республики" назвали организаторами убийства главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.

Напомним, главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в одном из кафе в центре оккупированного Донецка.

В СБУ заявляли, что убийство Захарченко могло стать результатом внутренних "разборок" или зачистки с российской стороны; официальный Киев утверждал, что Украина была заинтересована в том, чтобы Захарченко был жив.

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