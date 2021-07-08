Справа "організатора вбивства Захарченка": суд відмовився скасувати йому підозру

За його словами, в червні суд розглянув скарги захисту з проханням скасувати підозру фігурантам справи про незаконне зберігання зброї.

"Ми звернулися до суду з проханням скасувати ці підозри, оскільки вони є необґрунтованими. Ще не всі скарги розглянуті, але вже є перші негативні для нас рішення суду про відмову в задоволенні позову, в тому числі і щодо Байдали", - зазначив він.

Також адвокат підкреслив, що справа проти українських військових, відкрита рік тому - 8 липня 2020 року - не закрита, але припинена через хворобу одного з підозрюваних. Загалом в даному кримінальному провадженні, крім Байдали, проходять ще 7 колишніх українських військових. Всі вони перебувають на волі без запобіжного заходу.

Один з підозрюваних на умовах анонімності розповів РБК-Україна, що їх група учасників АТО діяла під кураторством Головного управління розвідки Міноборони і готувалася провести спецоперацію зі звільнення українських полонених з в'язниць окупованого Донецька.

Співробітники спецназу СБУ 8 липня 2020 року взяли штурмом їх базу в Донецькій області і затримали сімох розвідників. Лідера групи Андрія Байдалу затримали в Києві 11 липня 2020 року. Він був заарештований і перебував за гратами пару тижнів, поки не вийшов під заставу.

Всім затриманим пред'явлено підозри в незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Також вони звільнені з військової служби.