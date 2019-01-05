Дело Омеляна скоро передадут в суд

Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина)

Сейчас адвокаты заканчивают ознакомление

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что адвокаты заканчивают ознакомление с материалами дела о возможном незаконном обогащении и декларирование недостоверной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Омелян рассказал, что в настоящее время дело находится на стадии ознакомления и после этого будет передано в суд.

"Доступ к материалам дали во второй половине ноября 2018 года", - сказал министр инфраструктуры.

Также он утверждает, что попросил адвокатов не затягивать дело.

"Там 30 томов, мы сейчас завершаем знакомиться. Я не давлю, считаю, что адвокаты профессиональные люди. Со своей стороны я лишь попросил, чтобы не было никаких затяжек", - отметил Емельян.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, Омелян, который с 2000 года работает на госслужбе, за последние восемнадцать лет получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы лишь в период с 2008 года по 26.04.2015 составили не менее 3, 45 млн гривен.