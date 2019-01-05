ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Дело Омеляна скоро передадут в суд

Новости » Политика    05.01.2019 - 11:47
Дело Омеляна скоро передадут в суд
Фото: Владимир Омельян (РБК-Украина)

Сейчас адвокаты заканчивают ознакомление

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что адвокаты заканчивают ознакомление с материалами дела о возможном незаконном обогащении и декларирование недостоверной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Омелян рассказал, что в настоящее время дело находится на стадии ознакомления и после этого будет передано в суд.

"Доступ к материалам дали во второй половине ноября 2018 года", - сказал министр инфраструктуры.

Также он утверждает, что попросил адвокатов не затягивать дело.

"Там 30 томов, мы сейчас завершаем знакомиться. Я не давлю, считаю, что адвокаты профессиональные люди. Со своей стороны я лишь попросил, чтобы не было никаких затяжек", - отметил Емельян.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, Омелян, который с 2000 года работает на госслужбе, за последние восемнадцать лет получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы лишь в период с 2008 года по 26.04.2015 составили не менее 3, 45 млн гривен.

 

Министр инфраструктуры прокомментировал назначение Кравцова руководителем "Укрзализныци" Суд обязал Тамразова носить электронными браслет
Новости Украины Владимир ОмелянСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь