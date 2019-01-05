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Справу Омеляна скоро передадуть до суду

Новини » Політика    05.01.2019 - 11:47
Справу Омеляна скоро передадуть до суду
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Наразі адвокати закінчують ознайомлення

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що адвокати закінчують ознайомлення з матеріалами справи про можливе незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Омелян розповів, що в даний час справа знаходиться на стадії ознайомлення й після цього буде передана до суду.

"Доступ до матеріалів дали у другій половині листопада 2018 року", - сказав міністр інфраструктури.

Також він стверджує, що попросив адвокатів не затягувати справу.

"Там 30 томів, ми зараз завершуємо знайомитися. Я не тисну, вважаю, що адвокати фахові люди. Зі свого боку я лише попросив, щоб не було жодних затягувань", - зазначив Омелян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України оголосило міністру інфраструктури Володимиру Омеляну підозру в незаконному збагаченні та приховуванні доходів. За даними слідства, Омелян, який з 2000 року працює на держслужбі, за останні вісімнадцять років отримав 2,17 млн ​​гривень офіційного доходу, тоді як його витрати лише в період з 2008 року по 26.04.2015 склали не менше 3, 45 млн гривень.

 

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