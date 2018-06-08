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Дело Януковича: свидетель заявил, что в 2014 году планировался теракт

НовостиПолитика    08.06.2018 - 11:01
Фото: суд над Януковичем (РБК-Украина)
Фото: суд над Януковичем (РБК-Украина)

Павленко также рассказал о событиях 20-22 февраля 2014 года

Свидетель стороны защиты по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича Владимир Павленко в Оболонском районном суде заявил, что в 2014 году планировался теракт. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Планировался теракт... У нас были источники, которыми информация проверяется. Пришла информация, что планировался теракт, в котором хотели обвинить власть. Хотели на Майдане подорвать бензовоз, а потом обвинить власть. И совершить государственный переворот", - сообщил свидетель.

Вместе с тем свидетель отказался называть источник, который сообщил ему эту информацию.

"В Украине свидетелей убивают, а с журналистами расправляются, я боюсь открывать свои источники. Это была оперативная информация, и я не могу разгласить эту информацию", - добавил он.

Далее Павленко рассказал о событиях 20-22 февраля 2014 года.

"21 числа где-то под утро я закончил работу и выехал в резиденцию и перед этим в районе 7 утра мне доложили, что на подъездных путях у резиденции была заблокирована дорога радикально настроенными боевиками, далее был изменен маршрут. Крайнюю машину кортежа президента обстреляли. Мне об этом доложили позже. Я осмотрел этот автомобиль и собрал сведения у сотрудников. Были выбиты стекла задние и боковые. Все эти материалы я собрал и доложил к основным материалам информации. После того, как кортеж заехал в резиденцию, после 11.00 он планировал выехать в администрацию президента и буквально перед выездом Кобзарь мне поставил задачу, чтобы я готовил мероприятия для рабочей поездки Януковича в Донецк и Крым", - резюмировал свидетель.

Напомним, 6 июня Оболонский районный суд Киева назначил конечную дату судебных прений в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 30 и 31 июля.

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Теги публикации: свидетель, Суд над Януковичем, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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