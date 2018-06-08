Справа Януковича: свідок заявив, що в 2014 році планувався теракт

Павленко також розповів про події 20-22 лютого 2014 року

Свідок з боку захисту у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича Володимир Павленко в Оболонському районному суді заявив, що в 2014 році планувався теракт. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Планувався теракт... У нас були джерела, якими перевіряється інформація. Прийшла інформація, що планувався теракт, в якому хотіли звинуватити владу. Хотіли на Майдані підірвати бензовоз, а потім звинуватити владу. І вчинити державний переворот", - повідомив свідок.

Разом з тим свідок відмовився називати джерело, яке повідомило йому цю інформацію.

"В Україні свідків вбивають, а з журналістами розправляються, я боюся відкривати свої джерела. Це була оперативна інформація, і я не можу розголосити цю інформацію", - додав він.

Далі Павленко розповів про події 20-22 лютого 2014 року.

"21 числа десь під ранок я закінчив роботу і виїхав в резиденцію і перед цим в районі 7 ранку мені доповіли, що на під'їзних шляхах біля резиденції була заблокована дорога радикально налаштованими бойовиками, далі був змінений маршрут. Крайню машину кортежу президента обстріляли. Мені про це доповіли пізніше. Я оглянув цей автомобіль і зібрав відомості у співробітників. Були вибиті шибки задні і бічні. Всі ці матеріали я зібрав і доклав до основних матеріалів інформації. Після того, як кортеж заїхав в резиденцію, після 11.00 він планував виїхати в адміністрацію президента і буквально перед виїздом Кобзар мені поставив завдання, щоб я готував заходи для робочої поїздки Януковича в Донецьк і Крим", - резюмував свідок.

Нагадаємо, 6 червня Оболонський районний суд Києва призначив кінцеву дату судових дебатів у справі щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича на 30 і 31 липня.