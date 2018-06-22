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Дело Януковича: в суде начался допрос его бывшего охранника

НовостиПолитика    22.06.2018 - 10:33
Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)
Фото: Виктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Допрос проводится по видеосвязи  

В Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, начался допрос его бывшего охранника Сергея Бернацкого. Об этом объявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

Допрос проводится по видеосвязи с оккупированного Крыма. Отметим, Бернацкий, который был офицером охраны бывшего президента, сбежал на полуостров вместе с Януковичем.

Напомним, накануне суд не состоялся из-за того, что на заседание не явились свидетели по делу Януковича.

Экс-президента подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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Теги публикации: госизмена, допрос, Янукович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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