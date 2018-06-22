Справа Януковича: у суді розпочався допит його колишнього охоронця

Допит проводиться по відеозв'язку

В Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, розпочався допит колишнього охоронця Сергія Бернацького. Про це оголосив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Допит проводиться по відеозв'язку з окупованого Криму. Зазначимо, Бернацький, який був офіцером охорони колишнього президента, який втік на півострів разом з Януковичем.

Нагадаємо, напередодні суд не відбувся через те, що на засідання не з'явилися свідки по справі Януковича.

Екс-президента підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 3 ч. ст. 110 (пособництво в умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.