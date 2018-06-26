Справа Януковича: суд оголосив перерву до 16 липня

Сьогодні у суді по справі Януковича свідчила Ганна Герман

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні по справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича до 16 липня 2018 року. Про це у залі суду заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд оголошує перерву на 10 годину 16 липня", - сказав суддя.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні у ході засідання по справі Януковича у суді свідчила його колишній прес-секретар Ганна Герман, яка у залі Оболонського районного суду заявила, що для неї було великою несподіванкою, коли Янукович покинув країну.