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Дело "Нефтегаздобычи" может дойти до Европейского суда по правам человека

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 19:01
Дело "Нефтегаздобычи" может дойти до Европейского суда по правам человека Фото: дело "Нефтегаздобычи" может дойти до Европейского суда по правам человека (wikimedia CherryX)
Автор: РБК-Украина

Экс-министр транспорта и основатель крупнейшей газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча" Николай Рудьковский получит основания подать иск в Европейский суд по правам человека, если украинское правосудие не сможет объективно разобраться в многочисленных конфликтах вокруг компании.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "От Банковой до Лондона. Чем может закончиться для власти война за "Нефтегаздобычу".

Как говорится в публикации, если будут доказаны факты политического вмешательства в уголовное дело по похищению экс-директора "Нефтегаздобычи" и действующего нардепа Олега Семинского, конфликт вокруг компании может быть рассмотрен в Высоком суде Лондона, подобная возможность предусмотрена акционерным соглашением компании.

"К тому же, помимо Лондона, на горизонте возникает и Европейский суд по правам человека - последняя инстанция для пострадавшей стороны в случае бессилия национального правосудия", - пишет РБК-Украина.

Напомним, на прошлой неделе издание "Цензор.Нет" опубликовало расшифровки разговора Олега Семинского с Андреем Мельником, который проходит подозреваемым по уголовному делу о похищении Семинского в 2012 году.

Согласно расшифровкам, Семинский и Мельник активно обсуждают, каким образом они могут завладеть 25% долей в "Нефтегаздобыче", принадлежащей семье Рудьковского.

"Пока что Рудьковский готовит обращение в ЕСПЧ против России, за незаконное нахождение за решеткой по политическим мотивам. Но обширный украинский след в этом деле неизбежен. В любом случае эти процессы станут генераторами постоянных негативных для власти информповодов, перебить которые будет просто невозможно", - говорится в публикации РБК-Украина.

Ранее Николай Рудьковский написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что ему известно о визите Семинского к главе государства, а также о том, что во время этой встречи нардеп от "Слуги народа" пытался получить возможность незаконно повлиять на правоохранительную систему и суды, в контексте конфликта вокруг "Нефтегаздобычи".

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