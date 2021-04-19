Справа "Нафтогазвидобування" може дійти до Європейського суду з прав людини

Екс-міністр транспорту і засновник найбільшої газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування" Микола Рудьковський отримає підстави подати позов у Європейський суд з прав людини, якщо українське правосуддя не зможе об'єктивно розібратися в численних конфліктах навколо компанії.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Від Банкової до Лондона. Чим може закінчитися для влади війна за "Нафтогазвидобування" .

Як йдеться у публікації, якщо будуть доведені факти політичного втручання в кримінальну справу за викрадення екс-директора "Нафтогазвидобування" і діючого нардепа Олега Семінського, конфлікт навколо компанії може бути розглянуто у Високому суді Лондона, така можливість передбачена акціонерною угодою компанії.

"До того ж крім Лондона, на горизонті виникає і Європейський суд з прав людини - остання інстанція для постраждалої сторони у разі безсилля національного правосуддя", - пише РБК-Україна.

Нагадаємо, минулого тижня видання "Цензор.Нет" опублікувало розшифровки розмови Олега Семінського з Андрієм Мельником, який проходить підозрюваним у кримінальній справі про викрадення Семінського у 2012 році.

Згідно з розшифровками, Семінський і Мельник активно обговорюють, яким чином вони можуть заволодіти 25% часткою в "Нафтогазвидобування", що належить родині Рудьковського.

"Поки що Рудьковський готує звернення до ЄСПЛ проти Росії, за незаконне перебування за ґратами з політичних мотивів. Але великий український слід у цій справі неминучий. У будь-якому випадку ці процеси стануть генераторами постійних негативних для влади інформприводів, перебити які буде просто неможливо", - йдеться у публікації РБК-Україна.

Раніше Микола Рудьковський написав листа президенту Володимиру Зеленському, в якому заявив, що йому відомо про візит Семінського до глави держави, а також про те, що під час цієї зустрічі нардеп від "Слуги народу" намагався отримати можливість незаконно вплинути на правоохоронну систему і суди, в контексті конфлікту навколо "Нафтогазвидобування".