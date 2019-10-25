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Дело о назначении Гройсмана премьером: ГБР разрешили изъять документы из ОП

Новости » Политика    25.10.2019 - 14:12
Дело о назначении Гройсмана премьером: ГБР разрешили изъять документы из ОП
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение принял Печерский райсуд столицы

Печерский районный суд разрешил Государственному бюро расследований изъять документы из Офиса президента в рамках расследования якобы злоупотребления властью должностными лицами при назначении в 2016 году премьер-министром Украины Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствует соответствующее постановление суда, опубликованное на Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, в ходе предварительного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в госорганах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 году в Верховную раду представление на назначение главы правительства "при отсутствии коалиции в Верховной раде Украины".

Следователь ГБР отмечает, что с целью расследования уголовного преступления возникла необходимость в исследовании предложения коалиции "Европейская Украина" по представлению президента о назначении на должность главы Кабмина Гройсмана, а также других служебных документов, которые составлялись в ходе "сопровождения" указанных документов (служебные записки, справки). Речь идет именно о документах Администрации президента, которая была переименована в Офис президента.

Также следователи бюро хотят исследовать документы, касающиеся назначения на должность премьера не только Гройсмана, но и Арсения Яценюка. В частности, правоохранители хотят сравнить процедуры принятия решений в обоих случаях.

Напомним, в августе нардепов вызывали на допросы в ГБР из-за назначения Гройсмана премьером.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле Рада избрала Владимира Гройсмана на пост премьер-министра Украины, соответствующее решение поддержали 257 парламентариев.

Добавим, в конце 2017 года Окружной административный суд Киева отказал нардепам в удовлетворении иска против премьер-министра Владимира Гройсмана по поводу невнесения им представления о назначении министра здравоохранения.

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