Справа щодо призначення Гройсмана прем’єром: ДБР дозволили вилучити документи в ОП

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд столиці

Печерський районний суд дозволив Державному бюро розслідувань вилучити документи з Офісу президента в рамках розслідування нібито зловживання владою посадовими особами під час призначення у 2016 році прем’єр-міністром України Володимира Гройсмана. Про це свідчить відповідна ухвала суду, опублікована на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, у ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в держорганах України, зловживаючи службовим становищем, за відсутності передбачених законодавством підстав, внесли у квітні 2016 року до Верховної ради подання на призначення глави уряду "за відсутності коаліції у Верховній раді України".

Слідчий ДБР зазначає, що з метою розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні пропозиції коаліції "Європейська Україна" щодо подання президента про призначення на посаду глави Кабміну Гройсмана, а також інших службових документів, які складались у ході "супроводження" зазначених документів (службові записки, довідки). Мова йде саме про документи Адміністрації президента, яка була перейменована в Офіс президента.

Також слідчі бюро хочуть дослідити документи, що стосуються призначення на посаду прем’єра не лише Гройсмана, а й Арсенія Яценюка. Зокрема, правоохоронці хочуть порівняти процедури прийняття рішень в обох випадках.

Нагадаємо, у серпні нардепів викликали на допити до ДБР через призначення Гройсмана прем'єром.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні Рада обрала Володимира Гройсмана на пост прем'єр-міністра України, відповідне рішення підтримали 257 парламентаріїв.

Додамо, у кінці 2017 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив нардепам у задоволенні позову проти прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо невнесення ним подання про призначення міністра охорони здоров'я.