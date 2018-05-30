Справа Насірова: зачитування обвинувального акта може зайняти до двох років

У Шевченківському районному суді Києва продовжили засідання за обвинуваченням Романа Насірова

Прокурор по справі Романа Насірова Роман Симків заявив, що зачитування обвинувального акта може зайняти і менше 2 років. Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

Зокрема, за його словами, вже зачитано третину обвинувального акта.

"Це не обов'язково триватиме 2 роки, може і менше. Зараз ми вже зачитали одну третю цього обвинувального акту", - розповів він.

За його словами, "справа за терміном давності в межах допустимого".

"Він нікуди не поїде, тому що на ньому браслет і у нього немає закордонного паспорта", - додав прокурор.

Так, сьогодні, 30 травня, у Шевченківському районному суді Києва продовжили засідання за обвинуваченням Романа Насірова, а також продовжили зачитувати обвинувальний акт.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва у ході засідання 16 травня 2018 року прийняв рішення повернути екс-голові Державної фіскальної служби України Романа Насірову паспорт громадянина України.

Так, суд задовольнив клопотання прокурорів САП і продовжив процесуальні зобов'язання в повному обсязі на 2 місяці. У той же час, за клопотанням сторони захисту, яке було обґрунтовано необхідністю обвинуваченого влаштуватися на роботу, суд постановив повернути паспорт.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, глава САП Назар Холодницький в інтерв'ю програмі "Завтра" заявляв, що зачитування обвинувального акта Насірову може зайняти близько 2 років, зазначивши, що сторона захисту скористалася своїм правом на це.

Як наголошується, 7 грудня 2017 прокурори САП почали зачитувати повний текст обвинувального акта у відношенні Насірова, який складається з 774 сторінок.