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Суд назначил психологическую экспертизу экс-министру энергетики Насалику

Новости » Политика    24.10.2019 - 15:22
Суд назначил психологическую экспертизу экс-министру энергетики Насалику
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Проводить экспертизу будут эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста

Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу с применением полиграфа экс-министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановлении суда.

Как сообщается, провести экспертизу поручили экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Эксперты должны установить, появляются ли у Насалика во время экспертизы психофизиологические реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежных средств в размере 1 млн 249 тыс. долларов в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.

    Напомним, 7 августа САП завершила досудебное расследование по делу бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который не задекларировал 1,2 млн долларов.

    9 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

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