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Дело МН17: в Нидерландах сегодня продолжатся слушания

Автор: Анастасия Рокитна

В Нидерландах сегодня состоится очередное судебное заседание по делу сбития самолета рейса МН17 над Донбассом. Заседание начнется в 9:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ожидается, что сторона обвинения отреагирует на запросы защиты в отношении расследования. Потом суд решит, какие запросы принимать.

Защита одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

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Напомним, защита Пулатова хочет допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

В октябре Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что выход РФ из консультативной группы по МН17 является свидетельством страха России перед правдой.

Вместе с тем, РБК-Украина писало, что ЕС призвал Россию возобновить консультации по МН17.

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