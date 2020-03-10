Дело МН17: адвокаты подозреваемого не знают, кто их финансирует

Нидерландские адвокаты, которые представляют одного из четырех подозреваемых на суде по делу МН17, говорят, что они не знают, кто именно вносит денежные средства в финансирование защиты. Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Отмечается, что один из подозреваемых, гражданин России Олег Пулатов, изъявил желание, чтобы его интересы в суде представляли адвокаты.

Другие обвиняемые: двое россиян - Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко проигнорировали официальные вызовы, и суд постановил, что они таким образом отказались от права на защиту.

Защитники, которые будут представлять интересы Пулатова, сообщили, что не знают, откуда поступили средства в российский фонд, из которого финансируется защита подозреваемого, но заявили, что в этом нет ничего удивительного.

"Для юридической помощи нашему клиенту создан фонд. Это российская ассоциация создана в России", - сказал адвокат Будевейн ван Эйк.

Напомним, в материале РБК-Украина "Время справедливости: как начался суд по катастрофе рейса MH17 над Донбассом" речь шла о том, что Пулатов обзавелся адвокатами для того, что получить легальный доступ ко всем материалам дела, и потом иметь возможность манипулировать полученной информацией.

Напомним, сегодня стартовал второй день судебного заседания в Гаагском окружном суде по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17.