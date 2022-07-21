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Дело Milton Group: стало известно, как на расследование повлияют отставки Баканова и Венедиктовой

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Четверг 21 июля 2022 11:18
Дело Milton Group: стало известно, как на расследование повлияют отставки Баканова и Венедиктовой Фото: как на расследование по Milton Group повлияют отставки Баканова и Венедиктовой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Расследование дела по финансовой пирамиде Milton Group, которую еще два года назад обвинили в мошенничестве на миллионы долларов, может сдвинуться с мертвой точки. Это связано с отставками главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которые недавно поддержал парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Обозревателя".

Как известно, в марте 2020 года шведская газета Dagens Nyheter опубликовала расследование, посвященное базировавшейся в Киеве финансовой пирамиде Milton Group.

Официально компания занимается брокерским и IT-бизнесом. На самом же деле, это "фабрика мошенничества", которая обманным путем только за 2019 год выманила у пенсионеров в Европе более 65 млн евро.

Глава МИД Швеции Анн Линде во время визита в Киев призвала власти Украины расследовать деятельность "брокеров", чей офис размещался на верхних этажах столичного ТЦ Mandarin Plaza. Кроме того, полиция Швеции обратилась в Европол для проведения международного расследования.

Известно, что ООО "Милтон груп" была основана в 2016 году. Генеральным директором Milton Group на момент расследования был Джейкоб Кесельман. Единственный официальный бенефициар Milton Group, по данным журналистов, грузин Иракли Дадивадзе. Реальным собственником компании называют израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа.

Украинские правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Milton Group в мае 2018 года. Тогда же в офисе компании были проведены обыски. Впрочем, до открытия уголовного дела ситуация так и не дошла.

В марте 2020 года, после публикации резонансного расследования о Milton Group, журналисты обратились за комментариями в СБУ и Нацполицию. И там, и там заявили, что деятельность компании не расследуют.

Как писало ранее РБК-Украина, сейчас компания по-прежнему имеет штаб-квартиру в Киеве. Война стала "удобным фоном" для Milton Group, поскольку фактически все силовые органы занимаются защитой страны от вторжения РФ.

В июне стало известно, что помещения, которые арендует компания, фигурируют в расследовании ГБР по использованию россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций.

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