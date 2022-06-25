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ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 13:31
ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции Фото: ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции (t me / u_now)
Автор: Артем Горовенко

Государственное бюро расследований установило факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, примененных против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

Правоохранители установили, что отдельные представители криптоиндустрии, в том числе и в Украине, позволяли пользователям из Российской Федерации и Республики Беларусь осуществлять анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF и в обход санкций.

Для блокировки соответствующих аккаунтов, украинская сторона обратилась к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры. Большинство из них уже заблокировали аккаунты, на которые указали украинские правоохранители, сообщают в ГБР.

По данным Telegram-канала "Украина сейчас", в рамках дела на этой неделе был проведен ряд обысков в компаниях, зарегистрированных в Украине.

В частности, в БЦ "Европа плаза" (бульвар Тараса Шевченко, 37/12) и в помещении "Фан-Бара" (проспект Победы, 31). В офисах этих колл-центров работали около 500 сейлеров.

Именно эти помещения арендует известная финансовая пирамида Milton Group, которая также занимается криптовалютными операциями.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что случилось с Milton Group, которая два года назад попала под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов, после разоблачения, и почему после полномасштабного вторжения России в Украину мошенники вновь активизировали свою деятельность.

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Российская Федерация ГБР криптоиндустрия
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