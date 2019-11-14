Дело MH17: следствие обнародовало новый разговор боевиков

Международная следственная группа (JIT) обнародовала записи разговора одного из боевиков с неустановленным лицом в начале июля 2014 года, незадолго до катастрофы рейса MH17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал следствия.

Так, JIT обнародовала разговор боевика, который представился "комендантом Макеевки", с неидентифицированным лицом, выше по статусу. Неустановленное лицо сообщило боевику, что "сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу (министр обороны России - ред.), и всех местных полевых командиров выбрасывают из подразделений".

Кроме того, это же неустановленное лицо указывало боевику, что он будет подчиняться министру обороны "ДНР" Стрелкову (Игорь Гиркин - ред.), а главнокомандующим будет (Александр - ред.) Бородай". Он уточнил, что Гиркин будет непосредственно подчинен Бородаю.

Внимание на записи присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее в международной группе журналистов-расследователей Bellingcat заявляли, что в деле о катастрофе рейса MH17 могут появиться новые подозреваемые. В Bellingcat отмечали, что они хорошо осведомлены, какая именно структура привела к катастрофе МН17.

Как известно, малайзийский рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области приблизительно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.