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Дело MH17 не пополнилось фигурантами после публикации Bellingcat, - следствие

Новости » Общество     07.05.2020 - 13:40
Дело MH17 не пополнилось фигурантами после публикации Bellingcat, - следствие
Иллюстративное фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Следствие пока не рассматривает причастность генерала ФСБ

Дело о катастрофе MH17 (крушение малазийского самолета на Донбассе в 2014 году) не пополнилось новыми подозреваемыми. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Как заявила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, новых подозреваемых в деле MH17 нет. На сегодня по делу в статусе подозреваемых по-прежнему проходят четыре человека.

Напомним, ранее вышло расследование Bellingcat о причастности первого заместителя главы пограничной службы ФСБ России Андрея Бурлаки к боевым действиям на Донбассе. В частности, расследователи пришли к выводу, что Бурлака является тем самым "Владимиром Ивановичем", которого в перехватах переговоров боевиков называют руководителем российской военной операции на востоке Украины. На сегодня этот генерал ФСБ является самым высокопоставленным российским чиновником, который может быть причастен к катастрофе MH17.

Российская сторона уже отреагировала на публикацию Bellingcat и заявила, что заявления о причастности Бурлаки "лишены здравого смысла".

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