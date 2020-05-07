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Справа MH17 не поповнилася фігурантами після публікації Bellingcat, - слідство

Новини » Суспільство     07.05.2020 - 13:40
Справа MH17 не поповнилася фігурантами після публікації Bellingcat, - слідство
Ілюстративне фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Слідство поки не розглядає причетність генерала ФСБ

Справа про катастрофу MH17 (аварії малазійського літака на Донбасі у 2014 році) не поповнилася новими підозрюваними. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на прокуратуру Нідерландів.

Як заявила прес-секретар прокуратури Нідерландів Брехтьє ван де Мосдейк, нових підозрюваних у справі MH17 немає. На сьогодні у справі в статусі підозрюваних раніше проходять чотири особи.

Нагадаємо, раніше вийшло розслідування Bellingcat про причетність першого заступника голови прикордонної служби ФСБ Росії Андрія Бурлаки до бойових дій на Донбасі. Зокрема, розслідувачі прийшли до висновку, що Бурлака є тим самим "Володимиром Івановичем", якого у перехопленнях переговорів бойовиків низивають керівником російської військової операції на сході України. На сьогодні цей генерал ФСБ є найбільш високопоставленим російським чиновником, який може бути причетний до катастрофи MH17.

Російська сторона вже відреагувала на публікацію Bellingcat і заявила, що заяви про причетність Бурлаки "позбавлені здорового глузду".

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