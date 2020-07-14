Дело MH17: Нидерланды предоставили новые данные по иску против РФ

В иске говорится о нарушении РФ трех статей Европейской конвенции по правам человека
Нидерланды предоставили дополнительную информацию по иску против России в Европейский суд по правам человека в деле рейса МН17. Такое решение было сделано на заседании Международной совместной следственной группы (JIT).
Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает "Укринформ".
Также были предоставлены уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска секретариатом ЕСПЧ.
Он также отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека.
Статья 2 Конвенции определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда.
Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
Статья 13 указывает: каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в Российской Федерации есть своя версия авиакатастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году, а "западные эксперты не прислушиваются к этой версии".
Отметим, адвокат родственников погибших в катастрофе над Донбассом в 2014 году заявил, что установка ЗРК "Бук", которая вероятно сбила самолет, не могла покинуть территорию РФ, разрешение дал именно Путин.
Также ранее РБК-Украина писало, что в Нидерландах сообщили детали суда по делу рейса МН-17.